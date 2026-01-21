Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban'dan transfer yasağı açıklaması:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyanın tamamının kapatıldığını, yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını bekledikleri 1 dosyanın kaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor Kulübü Başkanı Özçoban'dan transfer yasağı açıklaması:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyanın tamamının kapatıldığını, yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını bekledikleri 1 dosyanın kaldığını bildirdi.

        Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta gerçekleştirdiği basın toplantısında, kulüple ilgili gündemde yer alan transfer yasağına neden olan dosyalar, mali süreçler ve transfer çalışmaları hakkında tüm detayları kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaştığını anımsattı.

        Bu konularla ilgili duruşlarının ve yol haritalarının son derece açık olduğunu belirten Özçoban, "Bu kapsamda özellikle belirtmek isterim ki FIFA nezdinde transfer yasağına neden olan 8 dosyamızın tamamı kapatılmıştır. Yalnızca yurt dışı para transferiyle ilgili teknik sürecin tamamlanmasını beklediğimiz 1 dosyamız kalmıştır. Bu sürecin de sonuçlanmasıyla birlikte transfer yasağı tamamen ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

        Özçoban, Transfer yasağının kalkmasının ardından, transfer komitesi ve teknik heyetin, Sivasspor’a hem sportif hem de ekonomik anlamda gerçek fayda sağlayacak futbolcuları kadroya katmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar engeline takılan hasta için ekipler seferber oldu
        Sivas'ta kar engeline takılan hasta için ekipler seferber oldu
        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'dan Türk bayrağaın yönelik saldırıya sert tepki
        Sivasspor'dan Türk bayrağaın yönelik saldırıya sert tepki
        Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı