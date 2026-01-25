Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:40
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

