Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan mezrada düşerek yaralanan kadın için seferber oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düşerek yaralanan kadın, kar nedeniyle kapalı mezra yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Yalnıztepe köyü Yağmurlu mezrasında yaşayan Şükran Taşdemir, sırtüstü düşmesi sonucu yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca bölgeye Koyulhisar İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yolu kardan temizleyen ekipler, yaralı kadını bir süre arazi aracıyla taşıyarak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

