Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan mezrada düşerek yaralanan kadın için seferber oldu

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düşerek yaralanan kadın, kar nedeniyle kapalı mezra yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan mezrada düşerek yaralanan kadın için seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düşerek yaralanan kadın, kar nedeniyle kapalı mezra yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Yalnıztepe köyü Yağmurlu mezrasında yaşayan Şükran Taşdemir, sırtüstü düşmesi sonucu yaralandı.

        Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca bölgeye Koyulhisar İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

        Yolu kardan temizleyen ekipler, yaralı kadını bir süre arazi aracıyla taşıyarak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

        İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Ahırın çatısı yağan karın ağırlığını taşıyamadı, hayvanlar komşuların yardı...
        Ahırın çatısı yağan karın ağırlığını taşıyamadı, hayvanlar komşuların yardı...
        Sivas'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, en çok hayvancılık yapanlar...
        Sivas'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, en çok hayvancılık yapanlar...
        Sivas'ta 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı
        Sivas'ta 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Kar yolları kapattı, cenaze 5 saattik mücadele sonrası defnedilebildi
        Kar yolları kapattı, cenaze 5 saattik mücadele sonrası defnedilebildi
        Afetlerin kahramanları, çığ tatbikatı yaptı
        Afetlerin kahramanları, çığ tatbikatı yaptı