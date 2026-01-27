Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:51
        Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

        Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla ATKO Grup Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile ATKO Grup Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

