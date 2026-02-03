Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta Kangal köpeğine tümör ameliyatı

        Sivas'ta boyun kısmında tümör bulunan 6 yaşındaki Kangal köpeği ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:15 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:15
        Divriği ilçesinde yaşayan Çetin Erdoğan, boynunda tümör oluşan "Tolo" isimli Kangal cinsi köpeğini kentte faaliyet gösteren bir veteriner kliniğine getirdi.

        Uzman veteriner hekim Atilla Dulkadir, boyun kısmındaki tümör nedeniyle güçlük yaşayan Tolo'nun ameliyat edilmesine karar verdi.

        Dulkadir ve veteriner hekim Hasan Aktaş, yaklaşık 3 yıl önce de tümör ameliyatı yapılan Tolo'nun boynundan içerisindeki sıvıyla beraber yaklaşık 9 kilogramlık tümör çıkarttı.

        - "Yüzünde eskisi gibi kötü bir görüntü olmayacak"

        Atilla Dulkadir, gazetecilere, köpeğin daha önce Divriği ilçesinde ameliyat edildiğini söyledi.

        Ameliyatı yapan veterinerin tümörün tekrarlayacağını hayvan sahibine ilettiğini aktaran Dulkadir, "Yapılan operasyon sonucunda 2-3 sene sonra bu olay nüksetmiş. Köpek bir saldırıya uğramış ama tümörün onunla alakası yok. Tümör daha çok kendi vücudunda oluşan bir şey, yaralanma belirtisi yok. Daha önceki operasyonunu yapan meslektaşımız da bize bilgi verdi. Bunun tümörel bir yapı olduğunu söyledi." dedi.

        Dulkadir, tümörü uzaklaştırmak için hayvanı tekrar operasyona aldıklarını dile getirerek, "Operasyon zorlu geçti. Operasyon sonrasında tümörü uzaklaştırdık. Gerekli estetik operasyonunu yaptık, yüzünde eskisi gibi kötü bir görüntü olmayacak, daha düzgün bir görüntüsü olacak." diye konuştu.

        Tümörün köpeğin boynunun alt kısmında olduğunu anlatan Dulkadir, şunları kaydetti:

        "Hayati organlarına ve damarlarına yakın bir bölgede, o yüzden zorlu bir operasyon geçti. Aldığımız tümörü patolojiye göndereceğiz ve çıkan sonuca göre kemoterapi tedavisi uygulayacağız. Aldığımız kitle 5,8 kilogram ama içerisi sıvı doluydu. Bu sıvıyla beraber tahmini 8-9 kilogram, köpek çok zor bir hayat sürmüş. Operasyonun bekletilme sebebi ise köpekte kalp yetmezliği de var, daha önceki muayenede kalbine yönelik tedaviye başladık. Belirli bir dönem bekleyip hazır hale getirdikten sonra operasyona aldık, ameliyat 3 saatin üzerinde sürdü."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

