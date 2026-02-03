Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı Tondela'ya kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsveçli hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:33 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı Tondela'ya kiraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsveçli hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiraladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın, satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Liga Portugal ekiplerinden CD Tondela ile anlaşmaya varılmıştır. Benjamin Kimpioka'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Kimpioka, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 20 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyerek, 1'i ligde 1'i de kupada olmak üzere 2 gol atmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?

        Benzer Haberler

        Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi
        Namazını düzenli kılan öğrenciler ödüllendirildi
        Bayrak sevgisi sınıflarda yankılandı
        Bayrak sevgisi sınıflarda yankılandı
        Öğrenci servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
        Öğrenci servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 14 kişi yaraland...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 14 kişi yaraland...
        (Güncellendi) Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
        (Güncellendi) Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı