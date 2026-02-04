Habertürk
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana geldi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana geldi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir mahallede meydana gelen heyelanın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:13 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:13
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana geldi
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir mahallede meydana gelen heyelanın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.


        Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Muhammed Hasan Kukuş, Kayaören köyü Cevizli Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemede bulundu.

        Kukuş, AFAD ve ilgili kurumlarla koordine halinde olduklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

        Bu arada heyelanın meydana geldiği bölgede 4 evin bulunduğu ve evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

        AFAD ekiplerinin yarın bölgede detaylı çalışma yapacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

