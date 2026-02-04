Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana geldi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir mahallede meydana gelen heyelanın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.





Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Muhammed Hasan Kukuş, Kayaören köyü Cevizli Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemede bulundu.



Kukuş, AFAD ve ilgili kurumlarla koordine halinde olduklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.



Bu arada heyelanın meydana geldiği bölgede 4 evin bulunduğu ve evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.



AFAD ekiplerinin yarın bölgede detaylı çalışma yapacağı ifade edildi.



