Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Yıldızeli'nde hafızlık yarışması düzenlendi

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Nida Hafızlık Yarışması'nın finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:27 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldızeli'nde hafızlık yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Nida Hafızlık Yarışması'nın finali yapıldı.

        Yıldızeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Eğitimi Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın insanlığa gönderdiği en büyük rehber olduğunu söyledi.

        Kur'an okumanın her mümin için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tutkun, "Bugün burada yarışan her bir öğrencimiz bu şerefe nail olmak için emek vermiş, sabırla çalışmış ve Kur'an'a gönlünü vermiştir. Hafızlık, sadece ayetleri ezberlemek değil, Kur'an ahlakıyla yaşamayı, sabrı, disiplini ve teslimiyeti öğrenmektir. Bugün burada kazanan yalnızca dereceye girenler değil Kur'an'la hemhal olan, onunla yol yürüyen tüm öğrencilerimizdir." dedi.

        Kız öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde il genelinde 15 okulun 15 öğrencisi yarıştı.

        Yarışmada, Yıldızeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahsen Günen birinci, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nur Medine Polat ikinci ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Dumlu üçüncü oldu.

        Genç Nida Hafızlık Yarışması’nda ise Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şeyma Zümra Göztepe birincilik, Ülkü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şeyma Çelik ikincilik, Yıldızeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Gür üçüncülük elde etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Doğan, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti.

        Programa, Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, ilçe protokolü, veliler ve öğretmenler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı
        STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı
        Sivasspor'da Sarıyer hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da Sarıyer hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta arazide yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı
        Sivas'ta arazide yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı
        Sivas'ta kar suları taşkına neden oldu
        Sivas'ta kar suları taşkına neden oldu
        Ulaş'ta öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
        Ulaş'ta öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı