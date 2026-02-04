Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Ulaş'ta öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:59
        Ulaş'ta öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında, Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Öğrenci velileri ve öğretmenlerin de katıldığı yürüyüşte öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bayrağımıza duydukları sevgi ve saygıyı derinleştirmeleri, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bayrağımıza karşı taşıdıkları sorumlulukların farkına varmaları ve milli bilinçlerini güçlendirmelerini hedefleyerek yürüyüşü yaptık." dedi.

        Aydın, yürüyüşe katılan velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

