        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 evi su bastı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle 2 evi su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:11
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle 2 evi su bastı.

        İlçe merkezinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle karlar erimeye başladı.

        Eriyen kar suları Karşıyaka Mahallesi'nde 2 evde su baskınına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, evlere dolan suları tahliye etti.

        Bazı evlerde hasar meydana geldi.



