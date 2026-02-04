Sivas'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 evi su bastı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle 2 evi su bastı. İlçe merkezinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları Karşıyaka Mahallesi'nde 2 evde su baskınına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, evlere dolan suları tahliye etti. Bazı evlerde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.