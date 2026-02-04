Habertürk
Habertürk
        Suşehri'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Suşehri'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:53 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:53
        Suşehri'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Suşehri Belediyesi, Suşehri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı, Suşehri ATV58 Ekibi ile Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları’nın katılımıyla düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Tabiat Parkı'nda yapıldı.

        Yem bırakma etkinliğinde konuşan Suşehri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Uğur Akbulut, soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırdığı bu günlerde,, doğada yaşam mücadelesi veren canlıların unutulmadığı söyledi.

        Bölgede yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Akbulut, "Bu konuda bizlere önderlik yapan Suşehri Belediye Başkanımız Ahmet Ayhan Kayaoğulu'na, gurbetten ilçemize gelen Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt nezdinde tüm gençlik yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

        Yeşilyurt ise İstanbul'dan ilçeye gelerek yaban hayvanlarına yiyecek katkı sunduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.












