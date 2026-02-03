Sivas'ta silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta silahla yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ta silahla yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde M.D'nin bir lokantanın bulunduğu alana doğru silahla ateş etmesi sonucu S.C. kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.