        Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:42
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva maçlarıyla tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

