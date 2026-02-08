Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi yandı

Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.



Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen taksi, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durarak aracı terk etti.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.

