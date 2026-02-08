Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi yandı

        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:48 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:48
        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi yandı
        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen taksi, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durarak aracı terk etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

