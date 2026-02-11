Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:18
        Sivas'ta 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen M.E'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


















