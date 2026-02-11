Sivas'ta 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen M.E'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

