Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.





İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.



5'i profesyonel 7 pistin açık bulunduğu merkezde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirirken, bazıları ise davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.



Kayakseverlerden Göksel Öztürk, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde pistlerin çok kaliteli olduğunu vurguladı.



Pistlerde kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre olduğunu anlatan Öztürk, vatandaşları merkeze davet etti.



Konya'dan gelen Elif Kannas ise "İlk defa Yıldız Dağı'na geldim. Çok eğlenceli bir ortam var. Güneş ve hava da çok güzel. Kaymayı deneyimlemek isterseniz buraya gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Yusra Durmuş da İstanbul'dan geldiğini, hafta sonu burada şenlikler olduğunu ve çok eğlendiğini belirtti.



Kayak merkezinde 2 bin 551 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

