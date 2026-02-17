Canlı
        Ulaş'ta marketlerde gıda denetimi yapıldı

        Ulaş'ta marketlerde gıda denetimi yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:40 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:40
        Ulaş'ta marketlerde gıda denetimi yapıldı
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen kontroller kapsamında ilçe genelinde birçok işletme denetlendi.

        Ulaş Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, ramazan ayı öncesi gıda güvenirliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla marketlerde denetim yaptıklarını söyledi.

        Denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten Doğan, "Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşüyor. Tüketicilerimizin aldıkları ürünlerde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılanları almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir." dedi.

        Doğan, tüketicilerin aldıkları gıdalarda bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda müdürlüğe başvurabileceklerini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

