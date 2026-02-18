Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, ligde yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, ligde yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

        Yeni Adana Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Sivasspor'da tedavisine devam edilen Uğur Çiftçi, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya giden Sivas temsilcisi, sezonda 7 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

        Adana Demirspor, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Sivas Ticaret Borsasından Suşehri Tarım Lisesine burs ve malzeme desteği
        Sivas Ticaret Borsasından Suşehri Tarım Lisesine burs ve malzeme desteği
        Türk bilim adamlarının çalışması Avrupa'da yankılandı Türk bilim adamları,...
        Türk bilim adamlarının çalışması Avrupa'da yankılandı Türk bilim adamları,...
        Suşehri'nde göreve yeni atanan din görevlileri için cübbe giyme programı dü...
        Suşehri'nde göreve yeni atanan din görevlileri için cübbe giyme programı dü...
        'Gözünün yağını yiyeyim' deyimi buradan geliyor Sivas'ın vazgeçilmez lezzet...
        'Gözünün yağını yiyeyim' deyimi buradan geliyor Sivas'ın vazgeçilmez lezzet...
        Sivas'ın bozkırında hayatını adadığı kurt köpekleri ve yırtıcı kuşlarıyla y...
        Sivas'ın bozkırında hayatını adadığı kurt köpekleri ve yırtıcı kuşlarıyla y...
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan ramazan ayı mesajı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan ramazan ayı mesajı