Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Zara ilçesinde Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı. Zara Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar salavat eşliğinde ve ilahiler okuyarak Sakal-ı Şerifi ziyaret etme imkanı buldu. İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerifin ziyarete açıldığını söyledi.

