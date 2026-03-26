Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Adliyesi personelinden Sivasspor'a tribün desteği

        Sivas Adliyesi personeli, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erok arasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için toplu bilet alımı yaparak takımlarına destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Adliye Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Sivasspor'u kritik Esenler Erokspor karşılaşmasında yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

        Adliye çalışanları ve ailelerinin maça katılımını sağlamak amacıyla toplu bilet alımı gerçekleştireceklerini dile getiren Yiğit, "Sivas'ta birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan bu organizasyonla, şehrin en önemli değerlerinden biri olan Sivasspor'a tribün desteğinin artırılmasını ve farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yiğit, adliye camiasının bu örnek girişiminin hem sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu hem de şehrin takımına sahip çıkma bilincini pekiştirdiğini vurguladı.


        Sivasspor'un bu kritik süreçte yanında olmanın, sadece sportif bir destek değil, aynı zamanda şehre olan aidiyetlerinin göstergesi olduğunu belirten Yiğit, tüm adliye personelinin aileleriyle tribünde yer alarak takıma moral vermek istediğini kaydetti.


        Derneğin yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Ceran, Fatih Karadağ, Sevda Yuvacı ve Tuğba Ateş ise organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, katılımın her geçen gün arttığını ve Sivas’ta güçlü bir destek atmosferi oluşturulacağı dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
