Ulaş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bozulan yollar için belediye ekipleri yenileme çalışmaları başlattı.



Hürriyet Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, yağan yoğun kar ve yağmur yağışının ardından vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.



İlbey, çalışmada emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen yollarda düzenleme yapıyoruz. Hürriyet Mahallemizde yağış sonrası yıpranan ve kullanım konforunu azaltan kilit parke taşlarını yenileyerek daha modern ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak." dedi.







