Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erokspor arasındaki mücadele, 5 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.