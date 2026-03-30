        Dipsiz Göl Şelalesi, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle nitelikli bir turizm alanına dönüştürülüyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Parkı" ilan edilen Dipsiz Göl Şelalesi, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla nitelikli bir turizm alanına dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre mesafede bulunan ve dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsiz Göl Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Parkı" ilan edilmesinin ardından yeni düzenlemelerle daha nitelikli bir turizm alanına dönüştürülüyor.

        Şelalenin olduğu bölgeye giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yürütülen çalışmaları inceledi.

        Şimşek'e, Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

        İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, bölgede önemli çalışmaların yapıldığını belirtti. Şimşek, şunları kaydetti:

        "Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaları yerinde gördük. Burası gerçekten doğa harikası bir alan. Her mevsim farklı renk tonlarıyla, temiz havası ve serin sularıyla görülmesi gereken bir tabiat varlığı. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Buranın korunması ve koruma kullanma dengesinin gözetilerek geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere burası geçtiğimiz ocak ayında Tabiat Parkı ilan edildi ve hemen ardından mevcut yapıların onarımına başlandı. Şu anda onarımlarda yüzde 90 seviyesine ulaşmış durumdayız. Seyir terası, kamp alanı, kamelyaların onarımı ve yeni yürüyüş yolları bu çalışmalar arasında yer alıyor. Amacımız, koruma, kullanma dengesini gözeterek vatandaşlarımızın bu eşsiz doğal alandan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. Çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

        Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdivenle ulaşılabilen şelale bölgesinde suyun aktığı noktalarda oluşan doğal sarkıtlar da dikkat çekiyor.

        İnce yapısı nedeniyle "gelinlik" benzetmesi yapılan şelale, çevresindeki sık orman dokusuyla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer oluştururken bölge, 2025 Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi olarak "Tabiat Parkı" ilan edilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

