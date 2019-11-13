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Öğretmenlere 'Atık pil geri dönüşüm' eğitimi verildi

İHA

Sivas Belediyesi gelecek nesillerimizde çevre bilincini artırmaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Her sene düzenlenen atık pil toplama kampanyasına, bu yılki katılım ve farkındalığı artırmak adına her okuldan bir öğretmenin katılımıyla eğitim semineri düzenlendi.

Öğretmenlere 'Atık pil geri dönüşüm' eğitimi verildi

Sivas Belediyesi gelecek nesillerimizde çevre bilincini artırmaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Her sene düzenlenen atık pil toplama kampanyasına, bu yılki katılım ve farkındalığı artırmak adına her okuldan bir öğretmenin katılımıyla eğitim semineri düzenlendi.
Atık pillerin geri dönüşüm süreci hakkında düzenlenen eğitim programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Doğan ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık geri dönüşüm konusuna hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, "2018 yılı çerisinde 5365 ton ambalaj atığını, 26,3 ton bitkisel atık yağı ve 4,3 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık. 878 ton tıbbi atığı toplayarak sterilizasyon tesisinde sterilizasyona tabi tutarak bertaraf ettik. Katı atık düzenli depolama sahasında çöpten elde edilen elektrik ile yaklaşık 20.000 konutun elektrik ihtiyacını karşıladık. 20172018 öğretim yılında 4.900 kg atık pili; 20182019 eğitim döneminde 5.350 kg atık pil toplayarak geri dönüşüme kazandırmış olduk. Bu amaçla Türkiye Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz atık pil toplama kampanyasına Sivas Belediyesi olarak verdiğimiz eğitimlerle destek olduk" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği görevlisi Çevre Mühendisi Diyem Özer, atık pillerin geri dönüşüm süreci hakkında sunum yaptı.

SİVAS

13 Kasım 2019 Çarşamba

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