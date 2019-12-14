Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

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Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Sivas'a geldi.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi. Havaalanında taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a çiçek verdi. Taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzalayan futbolcular takım otobüsü ile kent merkezine hareket ederek konaklayacakları otele geçti. Sarı-lacivertli kafileyi kalacakları otel önünde de taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe sonrasında çalışmayı yarıda bırak Miha Zajc, ayak tabanında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım, sakatlığı devam Victor Moses ile Alper Potuk kafilede yer almadı. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı: "Harun Tekin, Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Mathias Zanka, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Tolgay Arslan, Luis Gustavo, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havaalanından görüntüler

Ersun Yanal'a çiçek verilmesi

Futbolcuların imza dağıtması

Otelde karşılama



SİVAS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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