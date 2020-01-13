İki ilde sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

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SİVAS merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 100 şişe sahte viski ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki ürettiği belirlenen şüphelilere yönelik olarak Sivas ve Adana'nın Pozantı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 100 şişe sahte viski ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., K.P., F.P., K.P. ve Ö.S. gözaltına alındı. Sivas'a getirilerek sorgulama işlemleri yapılan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.



SİVAS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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