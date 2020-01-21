Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

İHA

Bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas'a gelen Japonya Ankara Büyük elçisi Akio Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de ziyaret etti.

Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas'a gelen Japonya Ankara Büyük elçisi Akio Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de ziyaret etti.
Sivasspor'un da konuşulduğu ziyarette başarı dileklerini ileten Büyük elçi Miyajama, Sivasspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyerek bu başarının sırrını Başkan Bilgin'e sordu.
Başkan Hilmi Bilgin'de Sivasspor'un istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu belirterek, “Kulüp başkanımız 17 yıldır takımı yönetiyor. Aynı zamanda teknik heyetimiz oldukça başarılı. Futbolcu arkadaşlarımızın da özverili mücadeleleri başarıyı getirdi” dedi.
Ziyaretin anısına Başkan bilgin Büyük elçi Miyajama'ya Sivas el sanatlarından oluşan bir set takdim etti.

SİVAS

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kardeşini yaralayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Kardeşini yaralayıp, intihar etti
Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ...
Kardeşini silahla yaraladı, sonra kendi yaşamına son verdi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde silahla ilk önce kardeşini yaralayan şahıs daha sonra kendini vurarak intihar etti
YEREL HABERLER Kardeşini silahla yaraladı, sonra kendi yaşamına son ...
Enerji timlerinin, buz mesaisi
YEREL HABERLER Enerji timlerinin, buz mesaisi
Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ekiplerin zorlu buz mesaisi
YEREL HABERLER Ekiplerin zorlu buz mesaisi
Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva Sivas’ın Zara ilçesinde Lise öğrencileri tarafından okul atölyesinde sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde içine sığınacakları yuvalar yapıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva Sivas’ın ...
Sivas’ta 276 köy yolu kapalı Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 276 köy yolu kapalı Sivas'ta kar yağışı ve ...
Viral enfeksiyonlara dikkat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Sayar, havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren viral enfeksiyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Viral enfeksiyonlara dikkat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. ...
Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı
Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına ...
UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!
YEREL HABERLER UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!
Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı
YEREL HABERLER Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı
Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nde kış güzelliği
YEREL HABERLER Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nde kış güzelliği
Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası Sivas'ta başladı
YEREL HABERLER Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası Sivas'ta ...
Sivasspor'un altyapı oyuncuları taburcu edildi 
YEREL HABERLER Sivasspor'un altyapı oyuncuları taburcu edildi 
Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu
Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta başladı Turnuvada 21 ilden 260 sporcu mücadele ediyor
YEREL HABERLER Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta ...
Sivas beyaza büründü, 483 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Sivas beyaza büründü, 483 köy yolu ulaşıma kapalı
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs ...
Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
YEREL HABERLER Kar yağışı kartpostallık görüntüler ...
Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X