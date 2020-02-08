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Ambulans ulaşamayınca, 12 yaşındaki hasta ilçe özel idaresi kamyonetiyle kurtarıldı

İHA

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle ambulansların ulaşamadığı 12 yaşındaki hastanın imdadına, ilçe özel idaresinin kamyoneti yetişti.
Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası olan Metin Tuna isimli 12 yaşındaki çocuk, insülini bitince baygınlık geçirdi. Hasta yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulans kar nedeniyle hastaya ulaşamayınca, Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 35 kilo metre mesafedeki hastaya kamyonet ile ulaşarak hastaneye naklini sağladı.
Sivas’ın Suşehri ilçesi Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş isimli vatandaş da 112’den yardım istedi. İlçe özel idaresi karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile hastaya ulaşıldı.

SİVAS

08 Şubat 2020 Cumartesi

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