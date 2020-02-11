Sivas'ta yarın okullar tatil edildi

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- SİVAS'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime yarın bir gün ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.



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