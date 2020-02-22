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(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, "Takımımı tebrik ediyorum. Zaman zaman kötü oynasak, istediğimizi yapamasak da hiçbir zaman mücadeleden kopmadık. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı ve onu başardık. Takımımla gurur duyuyorum. Biz ligin ikinci yarısı başladıktan sonra 37 günde 10 maç oynadık. Bu maçların saat ve günleri takımı zor duruma düşürdü. Söylesek de değiştirme şansımız olmadı. Bugünkü maçı mutlaka kazanmamız gerektiğini arkadaşlarla paylaştık. Çok çok iyi bir galibiyet. Bundan sonra haftada bir maç oynayacağız. Dinlenme şansımız olacak. 2 günde bir maç oynadığımız için sıkıntılar yaşadık. Sakatlarımız da gelince alternatifli iyi bir kadro olacak. Bütün amacımız yeni bir seri yakalamak. Kalan tüm maçlar zor. Her maç zor geçecek. Ankaragücü maçı da aynı şekilde. Aşağı yukarı karışık olduğu için her takım final havasında geçecek. Biz takım olarak hazırız" dedi.
"HAKKIMIZ OLAN BİR PENALTIYDI"
Ligde ilk kez penaltı kazanmaları hakkındaki soru üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Hakkımızsa verilsin, değilse verilmesin. Biz ondan yanayız. Hakem arkadaşlarımız verdi. Hakkımız olan bir penaltıydı. Mert Hakan'ın bir hareketi oldu ama art niyetli ve rakibe yönelik değildi. Onlar kusura bakmasınlar. Bizde öyle bir şey olmaz. Alanyaspor ile her zaman dostça maçlarımızı oynadık. Bizim aldığımız galibiyet, haftalardır alamadığımız bir galibiyetti. Bugün çok mutluyduk. Takımda yorgunluk vardı. Sakat arkadaşlarımız, Kone ve Emre sakatlıktan yeni çıktı. Bugün sol bekimiz yoktu. İki sol bekimiz de sakattı. Erdoğan çok başarılı bir maç çıkarttı. Samba çok iyi maç çıkardı. Bu maçın böyle olacağını, baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Biz Kone ve Emre girdikten sonra son paslara dikkat etsek ikinci golü de bulabilirdik. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu" diye konuştu.
Maçta daha çok baskı yiyen taraf olarak görünmeyi kendilerinin tercih ettiğini ifade eden Çalımbay, "Bugün taraftarın muhteşem bir desteği vardı. 30 maç sonra ilk defa penaltı kullandık. Şu ana kadar gol atmadığımız maç yoktu. Hem de penaltısız. İlk defa penaltıdan gol attık" açıklamasında bulundu.
BULUT: ALANYA YARIŞTAN UZAKLAŞMAYACAK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İyi konsantre olarak başlayamadık. İstediğimizi veremedik. Daha baskılı olmak istedik. İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyona girdik. Maalesef şanslı olan taraf Sivasspor'du. Penaltıdan golü buldular. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Herkes Alanya bu yarıştan koptu gibi düşünebilir ama Alanya bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var. İkinci yarı oynadığımız futbolu tüm maçlarda gerçekleştirmeye çalışacağız."
Hem lig hem de kupa için iddialı olduklarını ifade eden Bulut, "İkinci yarıdaki futbolu sergilediğimiz sürece bu yarışın içinde olacağız sonuna kadar. Kupada yarı finaldeyiz. Antalya ile oynayacağız. Orada da hedefimiz final oynamak. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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