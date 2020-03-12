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Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu

DHA

Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu


Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)-  CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın´ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas'ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.
Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, "Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ
2020-03-12 21:26:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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