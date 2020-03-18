Erken göçen leylek kar sürprizi yaşadı

Sivas’ta erken göç eden leylekler, Mart ayında yağan karla sürpriz yaşadı.

Sivas kent merkezi Kadı Burhanettin Mahallesi’nde yıllardır Evci apartmanının çatında konaklayan göçmen leylekler bu yıl erken gelince kar sürprizi yaşadı. Erken göçen leyleklerin yoğun kar yağışı ve hava eksi 5 dereceyi bulan soğukta güçlük çektikleri gözlendi.

Leyleklerin çatısında yuva yaptığı Evci apartmanının sahibi Salim Evci, misafirlerinin bu yıl kara yakalandığını belirterek, “Leylekler 52 senedir bizim arkadaşımız. Bizim evde misafirimiz oldular. 2 sene önce leylekler yavrularını tam uçurma zamanıydı. Yanımızdaki komşu banyo kazanını yakmış bacadan da oldukça duman çıktı. Yuvadaki leyleklerin yavrularını zehirlemiş öldürmüştü. Ondan sonra hemen yasakladık. Banyo kazanını söktürdük. Anneleri gitti, ertesi sene tekrar döndü. Her sene 23 tane yavruluyordu. Yine 3 tane yavruladı. Büyüttü gittiler. Bu sene Mart kapıdan baktırdı. Bu sene Mart ayıda 1520 senedir görmediğimiz kar tekrar geldi. Göçmen hayvanlar olduğu için zor durumda olsalar da onlar alışkın. Böyle kar yağacağını leylek de bilemezdi” dedi.

Mart ayında yağan karın leyleklere zor anlar yaşattığını belirten Murat Evci, “Leyleklerimiz bu sene 52. yılını yaşıyorlar. Bu sene biraz hava şartlarından dolayı zor durumda kaldılar. Yine geliş tarihleri Mart ayının 12 ile 15 tarihleri arasında her yıl hiç şaşırmadan yuvalarına geliyorlar. Bu sene leyleklerin şansından yaklaşık 1415 senedir belki 20 senedir Mart ayında böyle kar yağışı olmuyordu. Daha doğrusu leyleklerin geldiği tarihlerde Mart 12 ile 15’inden önce kar yağışı genelde görmüyorduk. Bu sene Mart şaşırdı. Eski hesaptan Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır hesabı oldu. Leyleklerin geliş tarihi yine aynı" dedi.

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