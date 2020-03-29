Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanün sürü sahibi zor anlar yaşadı.

Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürüsünü otlatmaya çıkan Ali Takçı ise dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takçı, dolu yağışını cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.