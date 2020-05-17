Dinleyici sayısı arttı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından sunulan gösterileri izleyen kişi sayısı 2018-2019 sezonunda bir önceki döneme göre artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 20172018 sezonunda icra edilen 10 gösteriyi 3 bin 300 kişi izlerken, 20182019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi toplam 3 bin 526 kişi izledi.
Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir ve Samsun’da 20182019 sezonunda izleyici sayıları bir önceki sezona göre artış gösterirken Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da ise izleyici sayılarında düşüş yaşandı.
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