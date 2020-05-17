Dinleyici sayısı arttı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından sunulan gösterileri izleyen kişi sayısı 2018-2019 sezonunda bir önceki döneme göre artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 20172018 sezonunda icra edilen 10 gösteriyi 3 bin 300 kişi izlerken, 20182019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi toplam 3 bin 526 kişi izledi.

Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir ve Samsun’da 20182019 sezonunda izleyici sayıları bir önceki sezona göre artış gösterirken Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da ise izleyici sayılarında düşüş yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.