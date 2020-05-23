Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

<br>Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.<br>81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı 50 il arasında yer alan Sivas'ta saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte polis ekipleri cadde ve sokaklarda gezen vatandaşlar ile trafikte seyir halinde olan araç sürücülerini uyardı. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'ni de bariyerle kapattı. Cadde ve sokaklarda kısıtlamanın başlamasıyla sadece polis ve temizlik işçileri kalırken, kent sessizliğe büründü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ<br>2020-05-23 01:24:00<br>

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