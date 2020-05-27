Sivas Valiliği, 1 Milyon 147 bin maske dağıttı Sivas Valiliği Korona virüsle mücadele kapsamında 1 Milyon 147 Bin 750 adet maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Sivas Valiliği Korona virüsle mücadele kapsamında 1 Milyon 147 Bin 750 adet maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Covid19 tedbirleri kapsamında maske üretim çalışmalarını aralıksız sürdüren Sivas Valiliği, kapsamında 1 Milyon 147 Bin 750 adet maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Sivas Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Korona virüse karşı yürüttüğümüz etkin mücadelemizde bugüne kadar Valiliğimizce 1.147.750 adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Bugünden itibaren maskelerinizi eczane ve marketlerden temin edebilirsiniz “ifadelerine yer verildi.

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