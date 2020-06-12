Bir yanda yağmur duası bir yanda dolu seli Sivas’ın Kangal ilçesinde eller yağmur duası için semaya yükselirken, Doğanşar ilçesinde ise yağan dolu sel oldu

Sivas’ın Kangal ilçesinde eller yağmur duası için semaya yükselirken, Doğanşar ilçesinde ise yağan dolu sel oldu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde cuma namazı sonrası eller yağmur duası için semaya yükseldi. Sosyal mesafe kuralını gözeterek saf tutan cemaat yağmur yağması için dua etti. Aynı saatlerde ise Sivas’ın Koyulhisar ilçesine 7 kilometre olan Çalıcı Yaylası'nda dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı etrafı adeta beyaza bürüdü. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İlker İncir, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde dolu yağan dolunun sel olup aktığı görüldü.

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