Şehit savcının adı bu parkta yaşatılacak Sivas'ta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın adının verileceği park, Kurban Bayramı sonrasında açılacak

Sivas'ta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın adının verileceği park, Kurban Bayramı sonrasında açılacak.

“Daha Yeşil bir Sivas” sloganıyla, gönül belediyeciliği ilkesiyle yola çıkan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hain terör saldırısı sonucu İstanbul’da şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın adının verildiği parkta incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Park ve Bahçeler Müdürü Özel Açık, ÖZBELSAN Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Belediye meclis üyeleri, Gültepe Mahalle Muhtarı Ahmet Turan Dağaşan ve mahalle sakinleri yapımına başlanan Mehmet Selim Kiraz Parkı’nda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Toplamda 55 bin m2 alanda uygulanacak park projesinde; koşu yolu, bisiklet yolu, 6 bin 900 m2 yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, egzersiz alanları,14 adet kameriye, 3 adet pergola, 18 adet bank, 805 m2 kaplamalı şelale havuzu, seyir terası, engelli, bay ve bayan WC, bebek bakım odası bulunuyor. Gültepe Mahalle Muhtarı Ahmet Turan Dağaşan, mahalle sakinlerinin isteği üzerine bu bölgeye park yapılmasını Hilmi Bilgin’e ilettiklerini belirterek, “ Başkanımız sağ olsun konuya duyarsız kalmayarak mahalle sakinlerimizin talebini geri çevirmedi. Siz seçimlerden önce bize demiştiniz ki; biz gönülleri fethetmeye gönül belediyeciliği yapmaya geliyoruz. Allah razı olsun sözünüzü tuttunuz. Mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

66 mahalleye eşit mesafede hizmet

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada, hemşerilerin nerede bir sorunu varsa, 66 mahalleye eşit mesafede hizmet etmek için yola çıktığını ifade ederek,“Gültepe Mahallesi’nde yapımına başladığımız Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Parkının inşaat alanında incelemelerde bulunuyoruz. Öncelikle yaptığımız bu projenin mahallemize bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hakikaten hem mahallemize hem şehrimize değer katacak bir proje. Biz yola çıkarken hemşerilerimize şunu söyledik; ‘ Daha Yeşil Bir Sivas Daha Yaşanabilir Bir Sivas ve daha yaşanabilir mahalleler oluşturmak adına el birliği güç birliğiyle birlikte çalışacağız.’ dedik ve ilk projelerimizden de birisi olan Gültepe Mahallesi’nde yaptığımız bu park İnşallah Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılacaktır.” şeklinde konuştu. Bilgin açıklamasının devamında, “AnkaraErzincan yolu üzerinde bulunan Adliyemiz AVM ve okullar bölgesinin olduğu mahallemize değer katacak parkımız sadece bu bölge için değil şehrin girişinde şehrin imajını da koruyarak Sultan şehrimize gelenleri Sultan şehrimizden geçenleri karşılayacaktır. Bizim derdimiz davamız 66 mahalleye de eşit bir şekilde her mahalleyi kendi içerisinde daha yaşanabilir insan odaklı çevreye duyarlı bir şehir kültürü oluşturmak bu nokta da hemşerimizin bize vereceği destek her zaman çok önemli. Biz bu tesisi yapacağız şehrimize kazandıracağız korumasını da mahalle sakinlerimize emanet edip gideceğiz şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.