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Gölova'da hasar tespit çalışmaları başladı Geçtiğimiz gün dolunun sele neden olduğu Sivas'ın Gölova ilçesinde hasar tespit çalışmaları başladı

İHA

Geçtiğimiz gün dolunun sele neden olduğu Sivas'ın Gölova ilçesinde hasar tespit çalışmaları başladı, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, sarılamayacak yara olmadığını söyledi.

Gölova'da hasar tespit çalışmaları başladı Geçtiğimiz gün dolunun sele neden olduğu Sivas'ın Gölova ilçesinde hasar tespit çalışmaları başladı

Geçtiğimiz gün dolunun sele neden olduğu Sivas'ın Gölova ilçesinde hasar tespit çalışmaları başladı, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, sarılamayacak yara olmadığını söyledi.
Sivas'ın Gölova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemiş ilçenin cadde ve sokaklarda sel yaşanmıştı. Sel sularının kaldırım ve parke taşlarını yerinden söktüğü, park halindeki bazı araçların hasar gördüğü ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirlenmişti. Sivas Valisi Salih Ayhan, sel felaketi yaşanan ilçede incelemelerde bulunarak ilçe kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu’ndan bilgi aldı. Vali Ayhan, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek “ Dün şiddetli bir yağış sebebiyle ilçemizde bir hasar oluştu. Hamdolsun can kaybı yok ancak maddi hasarın yaşandığı bölgelerimiz var. Rabbim, daha büyük doğal afetlerden bizleri korusun. Sarılamayacak bir yaramız yok. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüz ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ilçede çalışma yapacaklar” şeklinde konuştu.

İlçe halkının kısa sürede yaralarının sarılacağını ifade eden Ayhan, su akslarına, vadilere konut ve yerleşim alanı kurma ve bu tür alanların imara açılması konusuna dikkat edilmesi gerektiğinin bir kez daha görüldüğünü belirtti. Sivas Valisi Salih Ayhan, acil olarak ilçedeki tahribatı gidereceklerini, alt yapıyı iyileştirecek çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, “Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar ve ilçede selin neden olduğu zarar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da bilgi verdim. Süreci ilk saatlerden itibaren takip ediyoruz. Özel idaremizin ekipleri de burada çalışma yapıp yaraların sarılmasına destek olacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi aşacağız. Bir vali olarak da bu işin üzerinde hassasiyetle duruyorum, takipteyiz. Milletvekillerimizle de yoğun bir şekilde görüşmemiz oldu. Kendileri de buradaki sorunu giderecek şekilde Ankara'dan destek olacaklarını söyledi. Gölova halkımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim daha büyük afet ve felaketlerden bizleri korusun diyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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