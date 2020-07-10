Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

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Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul’a gidecek.

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