Süper Lig: Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın yerden şutu kaleci Nordfeldt'de kaldı.

16. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışarısından verdiği pasta topla buluşan Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Nordfelt güçlükle çeldi.

27. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Flavıo Ramos'un topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

39. dakikada Gençlerbirliği'nde kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu'nun tehlikeli şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Kone xx, Appındangoye xx, Coffie xx, Hakan Yandaş xxx, Yatabare xx, Fatih Aksoy xx, Emre Kılınç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer, Muammet Tuncer, Papp, Fernando, Erdoğan, Samba Camara, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Hakan Arslan, Peter Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, AhmetOğuz xx, Halil İbrahim xx, Berat Özdemir x, Bogdan Stancu xx, Sessegnon xx, Zargo Toure xx, Candeıas xx, Soner Dikmen xx, Flavıo Ramos x, Polomat x

Yedekler: Ertaç, Burak Çapkınoğlu xx, Fabrıcıo, Van Beıjnen, Rahmetullah, Seuntjens, Arda Kızıldağ, Gökhan Altıparmak, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Kone (dk. 27) (Sivasspor)

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