LGS birincilerine Başkan Bilgin’den ödül Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, LGS sınavında Türkiye 1.’leri arasına giren Sivaslı öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, LGS sınavında Türkiye 1.’leri arasına giren Sivaslı öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi

LGS sınavında tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan alan Yiğit Emre Yıldırım ve Hüseyin Berk Ergün Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile ziyarete giden Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencisi Yiğit Emre Yıldırım ve Sivas’ın Zara ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Berk Ergün’e okul müdürleri, öğretmenleri ve aileleri de eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “ Bir dediğimizi iki etmediniz. Bize verdiğiniz destek gücümüzü, şevkimizi artırıyor. Çocuklarımız iyi bir ivme kazandılar, hakkını verdiler. Türkiye ortalamasında çok iyi bir başarı kazandık. Bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.



Bilgin’den gençlere destek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında, “Gençlerimizle tanışmak için bir araya geldik. Onları tebrik ediyorum. Sivas Belediyesi olarak, yerel yönetim olarak eğitimin her alanında desteğimiz devam ediyor, edecek. Fiziki noktada şehir olarak iyi bir noktaya geldik. Bundan sonra hep birlikte görev; sizler öğrencilerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize düşüyor. Bizlerde Sivas’ımızdaki gençlerin daha iyi yetişebilmesi için, daha iyi eğitim alabilmeleri için yerel yönetim olarak neler gerekiyorsa her zaman destek olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yiğit Emre Yıldırım ile Hüseyin Berk Ergün’e başarılarından dolayı ödüllerini takdim etti.

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