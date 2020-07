Dededen kalma saraçlık mesleğini 53 yıldır sürdürüyor

Mert Taha VAROLArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan Veysel Karagöz (61), dedesinden öğrendiği saraçlık mesleğini 53 yıldır sürdürüyor. Atlar için koşum ve eyer takımları yapan Karagöz, saraçlığın artık unutulan meslekler listesine girdiğini söyledi. Mesleğin kentteki son temsilcisi olduğunu belirten Karagöz, sağlığı el verdikçe işini sürdürmek istediğini belirtti.

Sivas'ta, Paşabey Mahallesi'nde çocuk yaşlardayken dedesi Bekir Karagöz'ün yanında saraçlık mesleğine başlayan evli 4 çocuk babası Veysel Karagöz, 17 yaşında usta oldu. Babası Ahmet Karagöz'den kalan dükkanında atlar için eyer, başlık ve hayvanlar için çeşitli süsler yapıyor. Atların gündelik hayattaki önemini büyük ölçüde kaybetmesiyle birlikte her geçen gün ilginin azaldığı meslekte tek usta olan Karagöz, ülke genelinde de sayılı saraçlardan biri olarak biliniyor. Son zamanlarda cirit sporunun yaygınlaşmasıyla birlikte yeniden atlara eyer yapan Karagöz, ayrıca Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerine ise tasma yaparak geçimini sağlıyor.

'BU MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

7-8 yaşlarından bu yana saraçlık yaptığını belirten Karagöz, "Eskiden atlar çoktu ve bu meslek daha çok yapılıyordu. Taşımacılık, tarım atlarla yapılıyordu. İnşaatta bile nakliye işleri atlarla yapılıyordu. Şimdi memlekette at kalmadı. Dolayısıyla saraç da kalmadı. Şu anda Sivas'ta sadece ben kaldım. Türkiye genelinde de yoktur. Bu işi hala devam ettirmeye çalışıyorum. Bu meslek bana dedemden kaldı. Bu zamana kadar sürdürüyorum. Önü açık olmadığı için ben çocuğuma öğretmedim. Bir işi yapacaksanız eğer severek yapmalısınız. Ben bu mesleğimi çok seviyorum. Her şey para değildir. Memlekete hizmet etmek en güzelidir" dedi.

'BENDEN SONRA YAPACAK KİMSE YOK'

Bugünlerde daha çok ciritçilere eyer yaptığını belirten Karagöz, "Son zamanlarda ciritçiler yaygınlaşmaya başladı. Onlara eyer yapıyorum. Ayrıca Kangal köpeklerine süslü tasma yapıyorum. Her şeyi talep üzerine yapıyorum. Ama bu zamanda atlar azaldığı için mesleki yoğunluk da azaldı. Bu mesleği benden sonra yapacak kimse yok" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN

2020-07-22 09:19:43



