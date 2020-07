Sivasspor’dan Emre ve Mert Hakan için veda mesajı

DG Sivasspor, sözleşmeleri sona eren Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için veda mesajı yayımladı.

Sivasspor, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla sözleşmeleri sona ererek takımdan ayrılan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a veda etti. Her iki futbolcunun kırmızıbeyazlı forma altında attığı gollerden oluşan video paylaşılırken, sporculara kariyerlerinde başarılar dilendi.

Emre Kılınç için yazılan mesajda, “3. 5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre” denildi.

Mert Hakan Yandaş için ise şu ifadeler kullanıldı:



“3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.