Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr'ı renklerine bağladı



SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor, La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lige istediği başlangıcı yapamayan Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip bu kapsamda geçen sezon İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Fas asıllı Fayçal Fajr ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1988 doğumlu Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas Milli Takımı'nın formasını giydi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın Aytekin

2020-09-14 17:05:05



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