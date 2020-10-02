Sivas’ta ay çekirdeği üretimi 6 kat arttı Sivas Valisi Salih Ayhan, ay çekirdeği ekiminin bir önceki yıla oranla 6 kat artarak 2020 yılında 35 bin dekar tarım arazisinde yapıldığını söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, ay çekirdeği ekiminin bir önceki yıla oranla 6 kat artarak 2020 yılında 35 bin dekar tarım arazisinde yapıldığını söyledi.

Merkeze bağlı Yaramış köyünde çiftçilik yapan Ali Çetin, yaklaşık 2 bin dönümlük tarım arazisine çekirdek ekti. Hasat olgunluğuna ulaşan ay çekirdekleri İl Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından organize edilen programla hasat edilmeye başlandı. Ay çekirdeği hasat programına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, protokol üyeleri ve çiftçiler katılım gösterdi. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Vali Ayhan, ay çekirdeği hasadı yaptı. Çiftçi Çetin’den ay çekirdeği üretimi hakkında bilgi alan Vali Ayhan, harman yerine giderek çekirdek savurdu.

“Sivas toprakları bereketli olmaya başladı’’

Hasat programında konuşan Vali Ayhan, “Mahsul dönemi hasat mevsimi. Bizde çiftçilerimizin alın terinin olduğu bu topraklarda birlikte güzel bir hasat yaptık. Ayçiçeği hasadı. Sivas geniş bir coğrafyaya sahip, 1 milyon dekar ekilebilir araziye sahip. Dolayısıyla ürün deseni anlamında Türkiye’nin en zengin illerinden birisi. Son yıllarda da katma değeri yüksek, hem çerezlik hem de iri olması hasebiyle Ayçiçek üretiminde Sivas söz sahibi olmaya başladı. Burada bu gün hasat yapmaktayız. Çiftçimize şimdiden bol bereketli kazançlar diliyoruz. 2019 yılında 6 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi varken şuan 35 bin dekara çıktı. Buda bu coğrafyanın ekilebilir arazi, özellikle alt yapısının güçlü olmasıyla Sivas toprakları bereketli olmaya başladı. Sivas tarım ve hayvancılıkta üst olacak. Bir cazibe merkezi olacak. Şuan deniz gibi yek pare 2 bin dönümlük ayçiçeği tarlasının içerisindeyiz. Çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz’’ dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, hasadı yapılan çekirdeğin tadına bakarak çiftçilerle sohbet etti.

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