Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu sıkıştığı araçtan Hafik Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan ve sağlık görevlilerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Veysel Özbek, hastanede durumunun ağırlaşmasının ardından doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Hafik SİVAS, (DHA)

2020-10-10 19:46:02



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