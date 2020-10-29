Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi



Bülent TATLIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı binanın yüzeyinde lazerli ışık ve müzik gösterisi düzenlendi. Sivas halkı gösteriyi büyük ilgiyle takip etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Sivas'ta İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kongre Müzesi'nde lazerli ışık ve müzik gösterisi düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi döneminde tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı ve Atatürk'ün "Cumhuriyetin temellerini burada attık" dediği binanın yüzeyine lazer ışıklarla bayrak desenli görseller yansıtıldı. Kahramanlık türküleri ve marşlarının çalındığı gösteri büyük beğeni topladı. Cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, gösteriyi ilgi ile izlerken cep telefonu kameraları ile de bu anları kaydetti.

Sivas'ın bir cumhuriyet kenti olduğunu belirten vatandaşlar, gösteriyi çok beğendiklerini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-10-29 20:11:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.