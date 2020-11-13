Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Araçların camları buz tuttu.

Sivas'ta kent genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde, sabahın ilk saatlerinde meteoroloji verilerine göre ısı, sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı araçların ise camları buz tuttu. Sürücüler araçlarının camlarındaki buzları kazıdı. Kent sakinleri, soğuk havaların bu aylarda etkili olmaya başladığını belirtti. Soğuk havanın etkisi ile kent merkezindeki yaya yoğunluğunun da azaldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-13 09:10:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.