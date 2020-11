Hakan Genç: "Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz" Sivas Belediyespor Başkanı Hakan Genç: "Kupada tur atlayarak Sivas'a dönmek istiyoruz"

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili "Fenerbahçe’yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz" dedi.

Misli.com 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Başkan Hakan Genç, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Başkan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri ve yarın oynayacakları maçı kazanıp tur atlamak istediklerini söyledi.



"Maçı kazanıp geleceğiz"

Genç, maça tur atlamak için çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupasında rakibimiz olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizim açımızdan önemli bir maç olacak. Fenerbahçe Türkiye’nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da Türkiye’yi gururla temsil etmiş bir takımdır. Biz kupaya tesadüfen gelmedik. Ben takımımıza, hocalarımıza ve yönetimimize çok güveniyorum. Biz kenetlendik ve Fenerbahçe maçına odaklandık. Kupada Fenerbahçe’yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz. Bu inançla yola çıkacağız" şeklinde konuştu.



"Kupada tur atlayarak Sivas'a dönmek istiyoruz"

Geçmiş sezonlarda Sivas Belediyespor’un kupada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u yendiğini hatırlatan Genç, "Sivas Belediyespor’un geçmiş tarihine baktığınızda kupada Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile maçlar yaptı. Bu takımlara karşı hem galibiyeti hem de mağlubiyeti var. Sivas Belediyespor sıradan bir takım değil. Takımımız güçlü bir takım ve Fenerbahçe ile iyi bir şekilde mücadele edeceğimize inanıyorum. Biz kura çekimi öncesi keşke Fenerbahçe çıksa diye konuşuyorduk. Fenerbahçe ile eşleşince çok mutlu olduk. Güzel bir maç olmasını istiyoruz. Maçta gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Kupada tur atlayarak Sivas’a dönmek istiyoruz" diye konuştu.



"Fenerbahçe her alanda kaliteli"

Başkan Genç, son olarak Fenerbahçe’nin kaliteli bir takım olduğunu da dile getirerek, "Fenerbahçe Türkiye’de şu an en iyi top oynayanlardan bir tanesi. Kadrosu belli ve taraftarı da belli. Her alanda kalite bir takım. Türkiye’nin güzide takımlarından bir tanesi. Biz de maçta kendi gücümüzü ortaya koyacağız ve rakibimizi yenmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

